Курс долара на міжбанку виріс до 28,19 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Національна валюта дешевшає на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 19 жовтня 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 8 копійок до 28,19 грн/долар, курс купівлі зріс на 9 копійок - до 28,17 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 32,24 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,1700 - 28,1900 грн/долар, євро 32,2292 - 32,2493 грн/євро, російський рубль 0,4277 - 0,4283 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1700 28,1900

EUR/UAH 32,2292 32,2493

RUB/UAH 0,4277 0,4283

Нагадаємо, 18 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,0850 - 28,1100 грн/долар, євро 32,2696 - 32,2955 грн/євро, російський рубль 0,4274 - 0,4280 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,03 грн/долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 жовтня встановлено на такому рівні: 2803,6647 гривень за 100 доларів (+11,9753).