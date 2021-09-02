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Курс долара на міжбанку впав нижче 27 гривень

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Україна, Четвер 02 вересня 2021 17:05
Курс долара на міжбанку впав нижче 27 гривень Фото: курс долара знизився на 7 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 2 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 26,97 гривень за долар, курс в покупці до 26,95 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 31,98 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,9550 - 26,9750 грн/долар, євро 31,9632 - 31,9869 грн/євро, російський рубль 0,3701-0,3707 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку впав нижче 27 гривень

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 1 вересня 2021 року закрилися в діапазоні: долар 27,0250 - 27,0450 грн/долар, євро 32,0111 - 32,0348 грн/євро, російський рубль 0,3699 - 0,3705 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 3 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,02 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

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