Курс долара на міжбанку впав нижче 27 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 2 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 26,97 гривень за долар, курс в покупці до 26,95 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 31,98 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,9550 - 26,9750 грн/долар, євро 31,9632 - 31,9869 грн/євро, російський рубль 0,3701-0,3707 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 1 вересня 2021 року закрилися в діапазоні: долар 27,0250 - 27,0450 грн/долар, євро 32,0111 - 32,0348 грн/євро, російський рубль 0,3699 - 0,3705 грн/рубль.