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Курс доллара на межбанке упал на 10 копеек

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Украина, Вторник 21 декабря 2021 17:17
Курс доллара на межбанке упал на 10 копеек Фото: курс доллара упал на 10 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 21 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 10 копеек до 27,20 гривен за доллар, курс в покупке до 27,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 18 копеек до 30,66 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,1850 - 27,2050 грн/доллар, евро 30,6456 - 30,6681 грн/евро, российский рубль 0,3674 - 0,3678 грн/рубль.

Курс доллара на межбанке упал на 10 копеек

Напомним, 20 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2800 - 27,3000 грн/доллар, евро 30,236 - 30,8435 грн/евро, российский рубль 0,3673 - 0,3680 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,25 гривен за доллар. Курс упал на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

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