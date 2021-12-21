Курс доллара на межбанке упал на 10 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 21 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 10 копеек до 27,20 гривен за доллар, курс в покупке до 27,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 18 копеек до 30,66 гривен за евро.