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Курс долара на міжбанку впав на 10 копійок

Київ, Понеділок 11 січня 2021 17:22
Курс долара на міжбанку впав на 10 копійок
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар торгується біля рівня 28,15 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 11 січня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 10 копійок до 28,16 гривень за долар, курс купівлі - 28,14 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 63 копійки до 34,17 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,1400 - 28,1600 грн/долар, євро 34,1507 - 34,1749 грн/євро, російський рубль 0,3759 - 0,3763 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку впав на 10 копійок

Відзначимо, 6 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2400 - 28,2600 грн/долар, євро 34,7832 - 34,8050 грн/євро, російський рубль 0,3835 - 0,3839 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 12 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,20 гривень за долар. Курс на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 12 січня встановлено на такому рівні: 28,2038 гривень за 1 долар (-0,0809 грн). При цьому курс долара на 11 січня становить: 28,2847 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується третій день поспіль після зростання на початку року.

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