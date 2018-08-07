Курс доллара на межбанке снизился до 27,02 гривен/доллар

Курс евро в продаже на межбанке вырос на 4 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:15 7 августа 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии понизился на 10 копеек - до 27,02 грн/долл, курс в покупке снизился на 9 копеек - до 27,00 грн/долл. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки - до 31,31 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 27,0400 - 27,0700 грн/доллар, евро 31,2988 - 31,3335 грн/евро, российский рубль 0,4248 - 0,4258 грн/рубль.

По состоянию на 13:15 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,0050 27,0250

EUR/UAH 31,2987 31,3165

RUB/UAH 0,4253 0,4259

Напомним, 6 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0900 - 27,1200, евро 31,2699 - 31,2991 грн/евро, российский рубль 0,4250 - 0,4257 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 7 августа 2018 года ослабил курс гривны до 27,13 гривен за доллар. Официальные курсы установлены на таком уровне:

2713,1725 гривны за 100 долларов (+3,9025);

3131,8150 гривны за 100 евро (-7,6872).