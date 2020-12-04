Курс доллара на межбанке снижается третий день подряд

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 4 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 28,26 гривен за доллар, курс в покупке до 28,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 34,33 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,2400 - 28,2600 грн/доллар, евро 34,3087 - 34,3302 грн/евро, российский рубль 0,3800 - 0,3804 грн/рубль.

Отметим, 3 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2550 - 28,2800 грн/доллар, евро 34,3524 - 34,3828 грн/евро, российский рубль 0,3793 - 0,3798 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,30 гривен за доллар. Курс на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 4 декабря установлен на таком уровне: 28,3038 гривен за 1 доллар (-0,1329 грн). При этом курс доллара на 3 декабря составляет: 28,4367 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс снижается второй день подряд после непрерывного роста с середины ноября.