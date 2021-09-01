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Курс доллара на межбанке превысил уровень 27 гривен

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 1 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 10 копеек до 27,04 гривен за доллар, курс в покупке до 27,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 32,04 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,0250 - 27,0450 грн/доллар, евро 32,0111 - 32,0348 грн/евро, российский рубль 0,3699 - 0,3705 грн/рубль.

Напомним, торги по доллару на межбанке 31 августа 2021 года закрылись в диапазоне: доллар 26,9200 - 26,9400 грн/доллар, евро 31,8167 - 31,8403 грн/евро, российский рубль 0,3671 - 0,3675 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 27,00 гривен за доллар. Курс на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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