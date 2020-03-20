Курс доллара на межбанке преодолел психологическую отметку

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Безналичный доллар подорожал еще на 15 копеек и стоит дороже 28 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 20 марта 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 15 копеек до 28,03 гривен за доллар, курс в покупке 28,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 30,22 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,0000 - 28,0300 грн/доллар, евро 30,1952 - 30,2219 грн/евро, российский рубль 0,3601 - 0,3607 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,0000 28,0300 EUR/UAH 30,1952 30,2219 RUB/UAH 0,3601 0,3607

Напомним, 19 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,8100 - 27,8800 грн/доллар, евро 30,0097 - 30,0825 грн/евро, российский рубль 0,3428 - 0,3436 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,80 гривен за доллар, что на 54 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 марта установлен на таком уровне: 27,8025 гривен за 1 доллар (+0,534 грн). При этом курс доллара на 19 марта составляет 27,2685 гривен за 1 доллар.

Отметим, Национальный банк Украины 19 марта провел первую операция по обмену наличной валюты на безналичную с объявленным предельным объемом в 100 млн евро. Национальный банк получил заявки от 6 банков на 35 млн евро и удовлетворил их в полном объеме.

"Такие операции мы будем проводить и в дальнейшем. Пока - с евро. Но мы уже ждем большую партию валютной наличности в долларах США. Поэтому в ближайшее время подкрепим банковские кассы и американской валютой", - добавили в НБУ.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен, если ситуация на мировых финансовых рынках будет ухудшаться из-за пандемии коронавируса.