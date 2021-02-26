Курс доллара на межбанке поднялся до уровня 28 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 26 февраля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 8 копеек до 27,98 гривен за доллар, курс в покупке до 27,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 23 копейки до 34,92 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,9650 - 27,9800 грн/доллар, евро 33,9047 - 33,9229 грн/евро, российский рубль 0,3745 - 0,3749 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,94 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 1 марта установлен на таком уровне: 27,9456 гривен за 1 доллар (+0,0155 грн). При этом курс доллара на 26 февраля составляет: 27,9301 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения накануне.