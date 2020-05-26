Курс доллара на межбанке поднялся к психологическому уровню

Курс доллара на межбанке в продаже 26 мая 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 26,94 гривен за доллар, курс в покупке до 26,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 30 копеек до 29,58 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9200 - 26,9450 грн/доллар, евро 29,5554 - 29,5802 грн/евро, российский рубль 0,3800 - 0,3805 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9200 26,9450 EUR/UAH 29,5554 29,5802 RUB/UAH 0,3800 0,3805

Торги по доллару на межбанке 25 мая 2020 года закрылись в диапазоне 26,8650 - 26,8850 грн/доллар, евро 29,2667 - 29,2858 грн/евро, российский рубль 0,3744 - 0,3749 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 26 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 27,02 гривен за доллар. Курс евро вырос на 4 копейки до 29,41 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,75 (26,73 - 25 мая), продажи - 27,00 (27,01 - 25 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,98 (28,90 - 25 мая), продажи - 29,41 (29,37 - 25 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,32 (3,29 - 25 мая), продажи 3,75 (3,77 - 25 мая) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,90 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 мая установлен на таком уровне: 26,9029 гривен за 1 доллар (+0,0287 грн). При этом курс доллара на 26 мая составляет 26,8742 гривен за 1 доллар.