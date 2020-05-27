Курс доллара на межбанке отошел от психологической отметки

Курс доллара на межбанке в продаже 27 мая 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 26,97 гривен за доллар, курс в покупке до 26,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 29,63 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9500 - 26,9750 грн/доллар, евро 29,6099 - 29,6374 грн/евро, российский рубль 0,3777 - 0,3782 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9500 26,9750 EUR/UAH 29,6099 29,6374 RUB/UAH 0,3777 0,3782

Торги по доллару на межбанке 26 мая 2020 года закрылись в диапазоне 26,9200 - 26,9450 грн/доллар, евро 29,5554 - 29,5802 грн/евро, российский рубль 0,3800 - 0,3805 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 мая 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 10 копеек до 27,12 гривен за доллар. Курс евро вырос на 24 копейки до 29,65 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,84 (26,75 - 26 мая), продажи - 27,12 (27,02 - 26 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,18 (28,98 - 26 мая), продажи - 29,65 (29,41 - 26 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,34 (3,32 - 26 мая), продажи 3,83 (3,75 - 26 мая) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 27,00 гривен за доллар. Курс на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 мая установлен на таком уровне: 27,0002 гривен за 1 доллар (+0,0973 грн). При этом курс доллара на 27 мая составляет 26,9029 гривен за 1 доллар.