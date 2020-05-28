Курс доллара на межбанке опустился ниже психологической отметки

Доллар снова стоит дешевле 27 гривен
Курс доллара на межбанке в продаже 28 мая 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 26,93 гривен за доллар, курс в покупке до 26,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 29,72 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9000 - 26,9300 грн/доллар, евро 29,6922 - 29,7253 грн/евро, российский рубль 0,3800 - 0,3806 грн/рубль.
|
Валюта
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Bid
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Offer
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USD/UAH
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26,9000
|
26,9300
|
EUR/UAH
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29,6922
|
29,7253
|
RUB/UAH
|
0,3800
|
0,3806
Торги по доллару на межбанке 27 мая 2020 года закрылись в диапазоне 26,9500 - 26,9750 грн/доллар, евро 29,6099 - 29,6374 грн/евро, российский рубль 0,3777 - 0,3782 грн/рубль.
В обменных пунктах Украины сегодня, 28 мая 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 27,08 гривен за доллар. Курс евро вырос на 7 копеек до 29,72 гривен за евро.
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,84 (26,84 - 27 мая), продажи - 27,08 (27,12 - 27 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,27 (29,18 - 27 мая), продажи - 29,72 (29,65 - 27 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,35 (3,34 - 27 мая), продажи 3,82 (3,83 - 27 мая) грн за 10 рублей.
Национальный банк Украины (НБУ) на 29 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,90 гривен за доллар. Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 29 мая установлен на таком уровне: 26,9059 гривен за 1 доллар (-0,0943 грн). При этом курс доллара на 28 мая составляет 27,0002 гривен за 1 доллар.
Автор: Александр Белоус