Курс доллара на межбанке опустился ниже психологической отметки

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар снова стоит дешевле 27 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 28 мая 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 26,93 гривен за доллар, курс в покупке до 26,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 29,72 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9000 - 26,9300 грн/доллар, евро 29,6922 - 29,7253 грн/евро, российский рубль 0,3800 - 0,3806 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9000 26,9300 EUR/UAH 29,6922 29,7253 RUB/UAH 0,3800 0,3806

Торги по доллару на межбанке 27 мая 2020 года закрылись в диапазоне 26,9500 - 26,9750 грн/доллар, евро 29,6099 - 29,6374 грн/евро, российский рубль 0,3777 - 0,3782 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 28 мая 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 27,08 гривен за доллар. Курс евро вырос на 7 копеек до 29,72 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,84 (26,84 - 27 мая), продажи - 27,08 (27,12 - 27 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,27 (29,18 - 27 мая), продажи - 29,72 (29,65 - 27 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,35 (3,34 - 27 мая), продажи 3,82 (3,83 - 27 мая) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,90 гривен за доллар. Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 29 мая установлен на таком уровне: 26,9059 гривен за 1 доллар (-0,0943 грн). При этом курс доллара на 28 мая составляет 27,0002 гривен за 1 доллар.

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Автор: Александр Белоус