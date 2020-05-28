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Курс долара на міжбанку опустився нижче психологічної позначки

Новини » Економіка     28.05.2020 - 17:45
Курс долара на міжбанку опустився нижче психологічної позначки
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знову коштує дешевше 27 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 28 травня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 26,93 гривень за долар, курс купівлі до 26,90 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 29,72 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,9000 - 26,9300 грн/долар, євро 29,6922 - 29,7253 грн/євро, російський рубль 0,3800 - 0,3806 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,9000

26,9300

EUR/UAH

29,6922

29,7253

RUB/UAH

0,3800

0,3806

Курс долара на міжбанку опустився нижче психологічної позначки

Торги по долару на міжбанку 27 травня 2020 року закрилися в діапазоні 26,9500 - 26,9750 грн/долар, євро 29,6099 - 29,6374 грн/євро, російський рубль 0,3777 - 0,3782 грн/рубль

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 травня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 27,08 гривень за долар. Курс євро виріс на 7 копійок до 29,72 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,84 (26,84 - 27 травня), продажу - 27,08 (27,12 - 27 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,27 (29,18 - 27 травня), продажу - 29,72 (29,65 - 27 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,35 (3,34 - 27 травня), продажу 3,82 (3,83 - 27 травня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 29 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,90 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 29 травня встановлено на такому рівні: 26,9059 гривень за 1 долар (-0,0943 грн). При цьому курс долара на 28 травня становить 27,0002 гривень за 1 долар.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс долараКурс євро
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