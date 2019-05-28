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Курс доллара к концу года вырастет до 29 грн, - консенсус-прогноз

Новости » Экономика    28.05.2019 - 16:40
Курс доллара к концу года вырастет до 29 грн, - консенсус-прогноз
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Обновленный консенсус-прогноз обнародован на сайте Минэкономразвития

Средний курс гривны к доллару в 2019 году составит 28,00 грн/доллар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный консенсус-прогноз чиновников и экспертов, который опубликовало Министерство экономического развития и торговли Украины.

Согласно прогнозу, к концу 2019 года курс вырастет до 29,00 грн.

Медианное значение прогноза на 2020 год составляет 29,18 грн в среднем за год и 29,80 грн/доллар на конец года.

Напомним, в госбюджете на 2019 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар. Отметим, что расчеты госбюджета-2018 были осуществлены по курсу 30,1 грн/доллар на конец года.

Отметим, заместитель глава НБУ Олег Чурий в феврале отметил, что переход к плавающему курсообразованию привел к тому, что прогнозировать курс гривны к доллару становится очень трудно. В частности, почти никто из аналитиков не угадал, какой курс будет осенью и зимой.

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Темы: Курс доллара
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