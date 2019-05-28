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Курс долара до кінця року зросте до 29 грн, - консенсус-прогноз

Новини » Економіка    28.05.2019 - 16:40
Курс долара до кінця року зросте до 29 грн, - консенсус-прогноз
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Оновлений консенсус-прогноз оприлюднений на сайті Мінекономрозвитку

Середній курс гривні до долара в 2019 році складе 28,00 грн/долар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений консенсус-прогноз чиновників і експертів, який опублікувало Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно з прогнозом, до кінця 2019 року курс зросте до 29,00 грн.

Медіанне значення прогнозу на 2020 рік становить 29,18 грн у середньому за рік та 29,80 грн/долар на кінець року.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2019 рік розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 грн/долар. Зазначимо, що розрахунки держбюджету-2018 були здійснені за курсом 30,1 грн/долар на кінець року.

Зазначимо, заступник голова НБУ Олег Чурій в лютому зазначив, що перехід до плаваючого курсоутворення призвів до того, що прогнозувати курс гривні до долара стає дуже важко. Зокрема, майже ніхто з аналітиків не вгадав, який курс буде восени і взимку.

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Теми: Курс долара
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