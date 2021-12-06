Курс доллара до конца года не превысит уровень 27,50 гривен, - консенсус-прогноз

Курс гривны к доллару в декабре 2021 года составит 27,50 гривен за доллар. Среднегодовой курс ожидается на уровне 27,40 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выпуск консенсус-прогноза "Украина: вызовы и угрозы постпандемического развития (октябрь 2021 года)", который обнародован на сайте Минэкономики.
На конец 2022 года ожидается курс 28,10 гривен за доллар, среднегодовой - 27,80 гривен за доллар, на 2023 год - 28,40 гривен за доллар, среднегодовой - 28,63 гривен за доллар, на 2024 год - 29,00 гривен за доллар, среднегодовой - 28,20 гривен за доллар
Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2021 году - 27,32 грн/доллар.