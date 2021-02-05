Курс доллара до конца 2024 года может превысить 30 гривен: названо условие

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

До 2024 года ожидается постепенный рост среднего курса доллара к гривне. По пессимистическому сценарию развития экономики, разработанном в правительстве, на конец курс доллара превысит отметку в 30 грн, а по оптимистическому, будет не выше 29,2 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, максимально возможная девальвация за все это время не превысит 7%.

В то же время, как говорится в прогнозе, значение курса гривны к доллару во многом зависит от ситуации с ценами на экспортные и импортные товары, а также от того, насколько привлекательной будет экономика Украины для иностранных инвесторов, добавил аналитик.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит: 2021 год - 28,12 грн/доллар; 2022 год - 27,96 грн/доллар; 2023 год - 28,10 грн/доллар; 2024 год - 28,10 грн/доллар; 2025 год - 28,10 грн/доллар.

Напомним, банкиры и аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление гривны к доллару. В течение февраля 2021 года курс может достичь уровня 27,5 гривен/доллар.