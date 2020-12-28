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Курс доллара на 28 декабря упал на 10 копеек после недельного роста

Автор: Александр Белоус

Доллар подешевел после резкого роста

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,35 гривен за доллар. Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 декабря установлен на таком уровне: 28,3547 гривен за 1 доллар (-0,1004 грн). При этом курс доллара на 24 декабря составляет: 28,4551 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста в течение пяти рабочих дней.

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Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 24 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 28,39 гривен за доллар, курс в покупке до 28,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 34,66 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, до конца года курс может остаться около уровня 28,20 гривен за доллар.

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