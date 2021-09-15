Курс доллара в 2022 году может отклониться от прогноза Кабмина. Аналитик назвал причину

Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2022 год прогноз курса гривны к доллару на уровне 28,6-28,7 грн/доллар. Но реальный курс может отклониться от этих цифр.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Котович, старший финансовый аналитик группы ICU.

Как отметил аналитик, проект госбюджета составлен в соответствии с утвержденными в мае этого года параметрами Прогноза экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы.

Именно в этом прогнозе предусмотрен среднегодовой курс 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар на конец 2022 года, как и ослабление курса гривны до 28,6 грн/доллар к концу 2021 года, добавил он.

"Но такие прогнозы вряд ли учитывают существенное укрепление гривны летом этого года, в частности из-за высокого уровня поступления валютной выручки от экспорта, ведь сейчас средний курс гривны с начала года всего 27,53 грн/доллар против 28 грн/доллар, предусмотренного в прогнозе. Поэтому и в следующем году, вероятно, реальные уровни курса гривна/доллар могут отличаться от прогнозных", - сказал аналитик.

Котович добавил, что в случае более крепкой гривны уменьшатся расходы бюджета по государственному долгу, а также снизится потребность в привлечении новых займов.