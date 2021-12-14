Курс доллара в 2022 году: в банках рассказали, к чему готовиться украинцам

Курс доллара в 2022 году будет находится в коридоре 26-28 гривен. На его поведение может повлиять несколько факторов.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках".
Как рассказал изданию начальник аналитического отдела "Альфа-Банка Украина" Алексей Блинов, согласно базовому сценарию макроэкономического прогноза банка, среднегодовой обменный курс гривна-доллар в 2022 году ожидается на уровне 28,2 гривен.
"Для сравнения, по итогам 2021 года среднеговодой курс составит 27,3 гривен/доллар", - отметил он.
В то же время, по мнению начальника департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игоря Левченко, в начале 2022 года основными факторами поддержки или девальвации гривны будут операции НБУ на валютном рынке и настроения нерезидентов.
"В 2022 году поддержка курса со стороны экспортеров, скорее всего, будет уменьшаться, и на это будет влиять цены на сырье, которые подешевели по сравнению с пиками 2021 года", - пояснил эксперт.
А ведущий эксперт Департамента казначейства и финансовых учреждений "ОТП Банка" Антон Куринной уверен, что для курса гривны в 2022 году важным фактором будет новостная лента, связанная с возможной эскалацией на границах, а также возможные изменения инструментов со стороны Федеральной резервной системы США для борьбы с высокими инфляционными реалиями.
"Ожидаем коридор - 26-28 гривен/доллар в 2022 году. Важным остается вопрос закупки газа в ПХГ - как справится наше правительство при таких высоких ценах и возможном прекращении транзита газа через Украину и получения выручки с данного инструмента", - отметил эксперт "ОТП Банка".
В "Идея Банке" до конца ожидают курсовой коридор 26,50-27,50 гривен/доллар, который, по их прогнозам, сохранится и в начале нового года.
Напомним, ранее сообщалось, что в государственном бюджете Украины на 2022 заложен среднегодовой курс 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар на конец года.