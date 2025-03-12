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Курс долара зростає третій день поспіль

Фото: курс долара зріс на 9 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 13 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5076 гривень за 1 долар (+0,0952 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 45,1644 гривень за 1 євро (-0,0497 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 11 копійок до 41,54-41,57 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 41,70 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, стан валютного ринку на середину березня залишається стабільним.

За його словами, протягом цього тижня коридори допустимих валютних змін складуть 41,4-42,2 грн/долар.

 

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