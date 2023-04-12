Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 12 квітня

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 квітня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 38,00 гривень за долар. Курс євро збільшився на 10 копійок до 41,10 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 12 квітня становить 39,8835 грн за євро (+0,0585 грн).

Нагадаємо, курс долара до гривні суттєво знизився і напередодні Великодня опустився нижче за 38 гривень за долар. Чи збережеться ця тенденція після свят уже залежатиме від багатьох факторів.

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