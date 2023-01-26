Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 26 січня
В обмінних пунктах України сьогодні, 26 січня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,55 гривень за долар. Курс євро не змінився - 43,65 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,95 грн (39,90 – 25 січня)
- продаж – 40,55 грн (40,50 – 25 січня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 42,55 грн (42,55 – 25 січня),
- продаж – 43,65 грн (43,65 – 25 січня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля - 9,00 грн (9,00 - 25 січня),
- продаж – 9,25 грн (9,25 – 25 січня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 26 січня становить 39,7629 грн за євро (+0,0403 грн).
Нагадаємо, за даними НБУ, банкіри прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 42,70 грн/долар. У жовтні вони очікували на курс 43,23 грн/долар. Крім того, фінансові аналітики прогнозують курс 41,11 грн/долар порівняно з 42,30 грн/долар у листопаді.
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