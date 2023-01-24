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Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 24 січня

Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 24 січня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,50 гривень за долар. Курс євро зріс на 25 копійок до 43,60 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,95 грн (39,90 – 23 січня)
  • продаж – 40,55 грн (40,50 – 23 січня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 42,50 грн (42,25 – 23 січня),
  • продаж – 43,60 грн (43,35 – 23 січня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля - 9,00 грн (9,00 - 23 січня),
  • продаж – 9,25 грн (9,25 – 23 січня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 24 січня становить 39,7519 грн за євро (+0,1938 грн).

Нагадаємо, за даними НБУ, банкіри прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 42,70 грн/долар. У жовтні вони очікували на курс 43,23 грн/долар. Крім того, фінансові аналітики прогнозують курс 41,11 грн/долар порівняно з 42,30 грн/долар у листопаді.

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