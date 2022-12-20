Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 20 грудня

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 грудня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 15 копійок до 40,25 гривні за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 42,30 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 39,60 грн (39,45 – 19 грудня)

продаж – 40,25 грн (40,10 – 19 грудня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 41,30 грн (41,20 – 19 грудня),

продаж – 42,30 грн (42,25 – 19 грудня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,50 грн (8,50 – 19 грудня),

продаж – 9,00 грн (9,00 – 19 грудня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 20 грудня становить 38,7865 грн. за євро (-0,0512 грн).