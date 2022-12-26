Курс долара зростає на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 26 грудня

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 грудня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 10 копійок до 40,50 гривень за долар. Курс євро збільшився на 10 копійок до 42,50 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 39,85 грн (39,75 – 23 грудня)

продаж – 40,50 грн (40,40 – 23 грудня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 41,55 грн (41,45 – 23 грудня),

продаж – 42,50 грн (42,40 – 23 грудня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,50 грн (8,50 – 23 грудня),

продаж – 9,00 грн (9,00 – 23 грудня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 26 грудня становить 38,834 грн за євро (-0,0622 грн).