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Курс долара зростає на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 26 грудня

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Україна, Понеділок 26 грудня 2022 10:57
Курс долара зростає на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 26 грудня Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 грудня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 10 копійок до 40,50 гривень за долар. Курс євро збільшився на 10 копійок до 42,50 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,85 грн (39,75 – 23 грудня)
  • продаж – 40,50 грн (40,40 – 23 грудня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 41,55 грн (41,45 – 23 грудня),
  • продаж – 42,50 грн (42,40 – 23 грудня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,50 грн (8,50 – 23 грудня),
  • продаж – 9,00 грн (9,00 – 23 грудня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 26 грудня становить 38,834 грн за євро (-0,0622 грн).

Курс долара зростає на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 26 грудня

Нагадаємо, наприкінці 2022 року в Україні спостерігається зростання попиту на валюту . Це стандартна ситуація, також обтяжена війною.

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