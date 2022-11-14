Курс долара зростає на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 14 листопада

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 листопада 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,70 гривень за долар. Курс євро зріс на 70 копійок до 41,20 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 14 листопада становить 37,7022 грн за євро (+1,3201 грн).
Нагадаємо, ситуація на безготівковому валютному ринку України минулого тижня покращала. НБУ скоротив продаж доларів на 25% до 295 млн доларів.
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