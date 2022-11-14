Курс долара зростає на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 14 листопада

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 листопада 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,70 гривень за долар. Курс євро зріс на 70 копійок до 41,20 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 40,00 грн (39,95 – 11 листопада)

продаж – 40,65 грн (40,65 – 11 листопада) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,05 грн (39,55 – 11 листопада),

продаж – 41,20 грн (40,50 – 11 листопада) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,25 грн (8,20 – 11 листопада),

продаж – 8,90 грн (8,70 – 11 листопада) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 14 листопада становить 37,7022 грн за євро (+1,3201 грн).