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Курс долара зростає на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 14 листопада

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Україна, Понеділок 14 листопада 2022 12:20
Курс долара зростає на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 14 листопада Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 листопада 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,70 гривень за долар. Курс євро зріс на 70 копійок до 41,20 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 40,00 грн (39,95 – 11 листопада)
  • продаж – 40,65 грн (40,65 – 11 листопада) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,05 грн (39,55 – 11 листопада),
  • продаж – 41,20 грн (40,50 – 11 листопада) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,25 грн (8,20 – 11 листопада),
  • продаж – 8,90 грн (8,70 – 11 листопада) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 14 листопада становить 37,7022 грн за євро (+1,3201 грн).

Курс долара зростає на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 14 листопада

Нагадаємо, ситуація на безготівковому валютному ринку України минулого тижня покращала. НБУ скоротив продаж доларів на 25% до 295 млн доларів.

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