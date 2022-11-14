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Курс доллара растет в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 14 ноября

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Украина, Понедельник 14 ноября 2022 12:20
Курс доллара растет в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 14 ноября Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 14 ноября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,70 гривен за доллар. Курс евро вырос на 70 копеек до 41,20 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 40,00 грн (39,95 - 11 ноября)
  • продажа - 40,65 грн (40,65 - 11 ноября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,05 грн (39,55 - 11 ноября),
  • продажа - 41,20 грн (40,50 - 11 ноября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,25 грн (8,20 - 11 ноября),
  • продажа - 8,90 грн (8,70 - 11 ноября) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 14 ноября составляет 37,7022 гривен за евро (+1,3201 грн).

Курс доллара растет в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 14 ноября

Напомним, ситуация на безналичном валютном рынке Украины на прошлой неделе улучшилась. НБУ сократил продажу долларов на 25% до 295 млн долларов.

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