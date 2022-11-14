Курс доллара растет в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 14 ноября
В обменных пунктах Украины сегодня, 14 ноября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,70 гривен за доллар. Курс евро вырос на 70 копеек до 41,20 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 40,00 грн (39,95 - 11 ноября)
- продажа - 40,65 грн (40,65 - 11 ноября) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,05 грн (39,55 - 11 ноября),
- продажа - 41,20 грн (40,50 - 11 ноября) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,25 грн (8,20 - 11 ноября),
- продажа - 8,90 грн (8,70 - 11 ноября) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 14 ноября составляет 37,7022 гривен за евро (+1,3201 грн).
Напомним, ситуация на безналичном валютном рынке Украины на прошлой неделе улучшилась. НБУ сократил продажу долларов на 25% до 295 млн долларов.
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