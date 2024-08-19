Курс долара зростає другий день поспіль, євро оновив максимум

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 20 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3027 грн за 1 долар (+0,0917 грн).

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Курс євро становитиме 45,6085 гривень за 1 євро (+0,3094 грн). Це історичний максимум, попередній був 15 серпня – 45,5497.

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На міжбанку сьогодні курс зріс на 13 копійок до 41,41-41,43 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,45 гривні.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, цього тижня істотних змін на валютному ринку не відбудеться.

Банкір також звернув увагу, що поступово зміститься нижня позначка валютного коридору: очікується, що наступного тижня основні валютні зміни відбуватимуться у рамках 41-41,7 грн/долар на міжбанку та 41-42 грн/долар на готівковому ринку.