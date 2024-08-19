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Курс доллара растет второй день подряд, евро обновил максимум

Украина, Понедельник 19 августа 2024 15:44
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Курс доллара растет второй день подряд, евро обновил максимум Фото: курс доллара вырос на 9 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 20 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,3027 гривен за 1 доллар (+0,0917 грн).

Курс доллара растет второй день подряд, евро обновил максимум

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,6085 гривен за 1 евро (+0,3094 грн). Это исторический максимум, предыдущий был 15 августа - 45,5497.

Курс доллара растет второй день подряд, евро обновил максимум

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 13 копеек до 41,41-41,43 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Курс доллара растет второй день подряд, евро обновил максимум

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,45 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на текущей неделе существенных изменений на валютном рынке не произойдет.

Банкир также обратил внимание, что постепенно сместится нижняя отметка валютного коридора: ожидается, что на следующей неделе основные валютные изменения будут происходить в рамках 41-41,7 грн/доллар на межбанке и 41-42 грн/доллар на наличном рынке.

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