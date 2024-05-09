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Курс долара зростає другий день поспіль

Фото: курс долара виріс на 17 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 10 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,5518 грн за 1 долар (+0,1690 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,4312 гривень за 1 євро (+0,1144 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 23 копійки до 39,62-39,64 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 10 копійок до 39,85 грн/долар.

Валютна лібералізація

Як заявив голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев, з початку року курс гривні до долара впав на 5,8%, що відповідає прогнозній динаміці розрахункового курсу, закладеної до бюджету-2024 (девальвація приблизно на 10%, середній курс 40,7 грн/долар).

Гетьманцев заявив, що ситуація на валютному ринку у короткостроковій перспективі буде контрольованою.

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