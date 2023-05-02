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Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 2 травня

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Україна, Вівторок 02 травня 2023 11:00
Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 2 травня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,90 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 41,70 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 37,30 грн (37,35 – 28 квітня)
  • продаж – 37,90 грн (37,95 – 28 квітня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,90 грн (40,95 грн – 28 квітня),
  • продаж – 41,70 грн (41,75 – 28 квітня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,40 грн (8,40 – 28 квітня),
  • продаж – 8,90 грн (8,90 – 28 квітня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 2 травня становить 40,2693 грн за євро (+0,1371 грн).

Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 2 травня

Нагадаємо, у квітні попит на валюту впав. Українці скоротили купівлю доларів у банках у два рази.

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