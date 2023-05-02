Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 2 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,90 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 41,70 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 37,30 грн (37,35 – 28 квітня)

продаж – 37,90 грн (37,95 – 28 квітня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,90 грн (40,95 грн – 28 квітня),

продаж – 41,70 грн (41,75 – 28 квітня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,40 грн (8,40 – 28 квітня),

продаж – 8,90 грн (8,90 – 28 квітня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 2 травня становить 40,2693 грн за євро (+0,1371 грн).