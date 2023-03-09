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Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 9 березня

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Україна, Четвер 09 березня 2023 11:18
Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 9 березня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 березня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 38,70 гривень за долар. Курс євро знизився на 20 копійок до 40,65 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 38,10 грн (38,20 – 8 березня)
  • продаж – 38,70 грн (38,75 – 8 березня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,05 грн (40,15 – 8 березня),
  • продаж – 40,65 грн (40,85 – 8 березня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,30 грн (8,30 – 8 березня),
  • продаж – 8,75 грн (8,75 – 8 березня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 9 березня становить 38,5671 грн за євро (-0,4461 грн).

Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 9 березня

Нагадаємо, за даними НБУ, ситуація на валютному ринку України покращилася. Однією із причин було припинення фінансування дефіциту держбюджету за рахунок емісії гривні з боку Національного банку.

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