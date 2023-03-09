Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 9 березня

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 березня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 38,70 гривень за долар. Курс євро знизився на 20 копійок до 40,65 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 38,10 грн (38,20 – 8 березня)

продаж – 38,70 грн (38,75 – 8 березня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,05 грн (40,15 – 8 березня),

продаж – 40,65 грн (40,85 – 8 березня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,30 грн (8,30 – 8 березня),

продаж – 8,75 грн (8,75 – 8 березня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 9 березня становить 38,5671 грн за євро (-0,4461 грн).