Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 9 марта
В обменных пунктах Украины сегодня, 9 марта 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 38,70 гривен за доллар. Курс евро упал на 20 копеек до 40,65 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 38,10 грн (38,20 - 8 марта)
- продажа - 38,70 грн (38,75 - 8 марта) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,05 грн (40,15 - 8 марта),
- продажа - 40,65 грн (40,85 - 8 марта) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,30 грн (8,30 - 8 марта),
- продажа - 8,75 грн (8,75 - 8 марта) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 9 марта составляет 38,5671 гривен за евро (-0,4461 грн).
Напомним, по данным НБУ, ситуация на валютном рынке Украины улучшилась. Одной из причин было прекращение финансирования дефицита госбюджета за счет эмиссии гривны со стороны Национального банка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.