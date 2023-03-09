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Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 9 марта

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Украина, Четверг 09 марта 2023 11:18
Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 9 марта Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 марта 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 38,70 гривен за доллар. Курс евро упал на 20 копеек до 40,65 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 38,10 грн (38,20 - 8 марта)
  • продажа - 38,70 грн (38,75 - 8 марта) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,05 грн (40,15 - 8 марта),
  • продажа - 40,65 грн (40,85 - 8 марта) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,30 - 8 марта),
  • продажа - 8,75 грн (8,75 - 8 марта) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 9 марта составляет 38,5671 гривен за евро (-0,4461 грн).

Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 9 марта

Напомним, по данным НБУ, ситуация на валютном рынке Украины улучшилась. Одной из причин было прекращение финансирования дефицита госбюджета за счет эмиссии гривны со стороны Национального банка.

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