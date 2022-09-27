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Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 27 вересня

Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 вересня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 42,25 гривні за долар. Курс євро знизився на 30 копійок до 40,90 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 41,40 грн (41,40 – 26 вересня)
  • продаж – 42,25 грн (42,35 – 26 вересня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 39,60 грн (39,90 – 26 вересня),
  • продаж – 40,90 грн (41,20 – 26 вересня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля - 8,10 грн (8,10-26 вересня),
  • продаж – 8,60 грн (8,60 – 26 вересня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 27 вересня становить 35,2375 грн за євро (-0,4279 грн).

Нагадаємо, старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович заявив, що готівковий курс долара продовжує зростання через психологічні чинники. Валютний ринок і надалі залишатиметься під впливом новин про спроби Росії забрати нові території.

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Курс долара