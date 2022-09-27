Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 27 вересня

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 вересня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 42,25 гривні за долар. Курс євро знизився на 30 копійок до 40,90 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 27 вересня становить 35,2375 грн за євро (-0,4279 грн).
Нагадаємо, старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович заявив, що готівковий курс долара продовжує зростання через психологічні чинники. Валютний ринок і надалі залишатиметься під впливом новин про спроби Росії забрати нові території.
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