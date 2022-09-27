Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 27 сентября
В обменных пунктах Украины сегодня, 27 сентября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 42,25 гривен за доллар. Курс евро снизился на 30 копеек до 40,90 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 41,40 грн (41,40 - 26 сентября)
- продажа - 42,25 грн (42,35 - 26 сентября) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 39,60 грн (39,90 - 26 сентября),
- продажа - 40,90 грн (41,20 - 26 сентября) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,10 грн (8,10- 26 сентября),
- продажа - 8,60 грн (8,60 - 26 сентября) за злотый.
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 27 сентября составляет 35,2375 гривен за евро (-0,4279 грн).
Напомним, старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович заявил, что наличный курс доллара продолжает рост из-за психологических факторов. Валютный рынок будет и в дальнейшем оставаться под влиянием новостей о попытках России забрать новые территории.
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