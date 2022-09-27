Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 27 сентября

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 сентября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 42,25 гривен за доллар. Курс евро снизился на 30 копеек до 40,90 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 27 сентября составляет 35,2375 гривен за евро (-0,4279 грн).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

Напомним, старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович заявил, что наличный курс доллара продолжает рост из-за психологических факторов. Валютный рынок будет и в дальнейшем оставаться под влиянием новостей о попытках России забрать новые территории.

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