ua ru
Вт, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 27 сентября

Новина українською →
Украина, Вторник 27 сентября 2022 11:18
Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 27 сентября Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 сентября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 42,25 гривен за доллар. Курс евро снизился на 30 копеек до 40,90 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 41,40 грн (41,40 - 26 сентября)
  • продажа - 42,25 грн (42,35 - 26 сентября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,60 грн (39,90 - 26 сентября),
  • продажа - 40,90 грн (41,20 - 26 сентября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,10 грн (8,10- 26 сентября),
  • продажа - 8,60 грн (8,60 - 26 сентября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 27 сентября составляет 35,2375 гривен за евро (-0,4279 грн).

Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 27 сентября

Напомним, старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович заявил, что наличный курс доллара продолжает рост из-за психологических факторов. Валютный рынок будет и в дальнейшем оставаться под влиянием новостей о попытках России забрать новые территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
Почему курс доллара все еще растет: аналитик указал на психологические факторы
Почему курс доллара все еще растет: аналитик указал на психологические факторы
DAILY
Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны