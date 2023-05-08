UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Курс долара знижується на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 8 травня

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,70 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 41,60 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 37,10 грн (37,15 – 5 травня)
  • продаж – 37,70 грн (37,75 – 5 травня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,80 грн (40,85 грн – 5 травня),
  • продаж – 41,60 грн (41,65 – 5 травня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,50 грн (8,40 – 5 травня),
  • продаж – 9,00 грн (8,90 – 5 травня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 8 травня становить 40,2602 грн за євро (-0,2340 грн).

Нагадаємо, за даними НБУ, з початку 2023 року спостерігається покращення ситуації на валютному ринку України. Однак курсова стійкість значною мірою забезпечується жорсткими валютними обмеженнями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ