Курс долара знижується на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 8 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,70 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 41,60 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 8 травня становить 40,2602 грн за євро (-0,2340 грн).

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

Нагадаємо, за даними НБУ, з початку 2023 року спостерігається покращення ситуації на валютному ринку України. Однак курсова стійкість значною мірою забезпечується жорсткими валютними обмеженнями.

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