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Курс долара йде вниз: оновлені дані від Нацбанку

Фото: Курс долара впав ще на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Лукіна

Національний банк України знов знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав на 2 копійки у порівнянні із курсом на 7 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 8 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4388 гривні за 1 долар (-0,0156 гривні).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро зріс відносно попередньої дати (+0,0808 грн) та становить 47,0745 гривні за 1 євро.

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс не змінився і складає 41,41-41,44 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день

 

udinform.com

На готівковому ринку курс долара також впав на 3 копійки до 41,74 гривні.

Ситуація на ринку

15 копійок у порівнянні із курсом на 6 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 7 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4544 гривні за 1 долар (-0,1492 гривні).

Офіційний курс євро знизився (-0,2231 грн) та становить 46,9637 гривні за 1 євро.

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