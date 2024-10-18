Курс долара впав після чотириденного зростання

Офіційний курс на 21 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2308 грн за 1 долар (-0,0043 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,7272 гривень за 1 євро (-0,0665 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 3 копійки до 41,22-41,24 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,45 гривні.

Прогноз курсу

Українські банкіри у жовтні 2024 року очікують на курс через 12 місяців на рівні 44,92 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за липень на рівні 43,15 грн/долар.

Населення прогнозує курс на рівні 44,03 грн/долар, фінансові аналітики – 43,98 грн/долар, керівники підприємств – 43,72 грн/долар.