Курс долара впав нижче 40 гривень: скільки коштує валюта в Україні 21 лютого

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 лютого 2023 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 39,95 гривень за долар. Курс євро не змінився - 42,50 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 21 лютого становить 39,0242 грн за євро (+0,1865 грн).

Нагадаємо, глава НБУ Андрій Пишний заявив , що ракетний обстріл цивільної інфраструктури з боку Росії впливав на курс гривні по відношенню до долара тільки в жовтні. Потім курс залишався стабільним.

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