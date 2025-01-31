Курс долара впав до мінімуму за 1,5 місяця

Офіційний курс на 3 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7263 гривень за 1 долар (-0,0979 грн).

Курс долара впав до мінімуму з середини грудня. Нижчим курс був тільки 16 грудня 2024 року - 41,607 грн/долар.



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,3244 гривень за 1 євро (-0,1853 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 10 копійок до 41,66-41,71 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 42,10 гривень.

Коментар НБУ

Як заявили в НБУ, попит на валюту в Україні у 2025 році залишиться значним. Однак великий обсяг міжнародної допомоги (38,4 млрд доларів) дасть можливість НБУ покривати структурний дефіцит валюти в приватному секторі та згладжувати надмірні курсові коливання.

Стійкість валютного ринку залишатиметься важливим елементом збереження керованості очікувань економічних агентів та повернення інфляції до цілі 5%, йдеться в Інфляційному звіті НБУ.