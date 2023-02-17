Курс долара впав до 40 гривень: скільки коштує валюта в Україні 17 лютого

В обмінних пунктах України сьогодні, 17 лютого 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,00 гривень за долар. Курс євро впав на 15 копійок до 42,55 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). У той же час курс євро на 17 лютого становить 39,1046 грн. за євро (-0,0183 грн.).

Нагадаємо, глава НБУ Андрій Пишний заявив, що ракетні обстріли цивільної інфраструктури з боку Росії впливали на курс гривні по відношенню до долара тільки в жовтні. Потім курс залишався стабільним.

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