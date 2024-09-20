Курс долара падає другий день поспіль після тривалого зростання

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар падає другий день поспіль після тривалого зростання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 20 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3481 грн за 1 долар (-0,0964 грн).
bank.gov.ua
Курс євро становитиме 46,1486 гривень за 1 євро (-0,0910 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс упав на 10 копійок до 41,32-41,35 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,75 гривні.
Нагадаємо, НБУ підійшов курс долара вісім банківських днів з 9 вересня. За цей час долар подорожчав на 1% (41,01 грн/долар до 41,45 грн/долар). Курс наближався до історичного максимуму, зафіксованого 22 липня - 41,49 грн/долар.
Однак потім НБУ почав знижувати курс долара.