Курс долара падає другий день поспіль після тривалого зростання

Офіційний курс на 20 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3481 грн за 1 долар (-0,0964 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 46,1486 гривень за 1 євро (-0,0910 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 10 копійок до 41,32-41,35 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,75 гривні.

Нагадаємо, НБУ підійшов курс долара вісім банківських днів з 9 вересня. За цей час долар подорожчав на 1% (41,01 грн/долар до 41,45 грн/долар). Курс наближався до історичного максимуму, зафіксованого 22 липня - 41,49 грн/долар.

Однак потім НБУ почав знижувати курс долара.