Курс долара відійшов від максимумів

Офіційний курс на 5 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,6628 грн за 1 долар (-0,0344 грн).

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Офіційний курс євро становитиме 43,7043 гривень за 1 євро (-0,1195 грн).

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На міжбанку сьогодні курс упав на 8 копійок до 41,64-41,67 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс долара впав на 15 копійок до 42,00 гривень.

Ситуація на ринку

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, наприкінці року очікується традиційне збільшення бюджетних видатків.

За його словами, це зумовлює відповідне зростання попиту на валюту.

"Але це нас не лякає, тому що Нацбанк враховує це і у своїх прогнозах, і в тактиці інтервенцій на валютному ринку. Очікуємо, що структурний дефіцит валюти у грудні зросте і нівелюватиметься відповідним збільшенням наших інтервенцій", - сказав Ніколайчук.