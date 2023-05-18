Курс долара продовжує знижуватись: скільки коштує валюта в Україні 18 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,60 гривень за долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 41,10 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 18 травня становить 39,5947 грн за євро (-0,2157 грн).
Нагадаємо, курсові очікування в Україні покращали. Громадяни очікують, що курс протягом наступних 12 місяців буде нижчим за 40 гривень за долар.
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