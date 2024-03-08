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Курс долара продовжує знижуватись: актуальні курси в Україні

Україна, П'ятниця 08 березня 2024 10:35
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Курс долара продовжує знижуватись: актуальні курси в Україні Фото: курс долара знизився на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися слідом за падінням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 8 березня середній курс продажу долара в Україні знизився на 5 копійок до 38,45 гривні, курс євро не змінився - 42,05 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,00 гривні, євро по 41,35 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,05 - 38,11 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 4 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову знизив курс долара. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 8 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,0836 грн за 1 долар (-0,1828 грн). Курс євро становитиме 41,4883 гривень за 1 євро (-0,1035 грн).

Ситуація на ринку

За даними НБУ, попит на валюту в Україні у лютому 2024 року знизився порівняно із січнем.

Це зумовлювалося стриманими бюджетними видатками, стійкою ситуацією з експортом, у тому числі завдяки функціонуванню морського коридору та поновленню експорту електроенергії, а також покращенням курсових очікувань населення на тлі певного зниження невизначеності надходження зовнішньої фінансової допомоги.

Як зазначили в НБУ, офіційний курс гривні до долара в середньому практично не змінився порівняно з січнем. Різниця між готівковим та офіційним курсами не перевищувала 1,4%, а до кінця місяця скоротилася до 0,8%.

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