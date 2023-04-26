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Курс долара прискорив падіння: скільки коштує валюта в Україні 26 квітня

Фото: курс долара впав на 20 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 квітня 2023 року, курс долара у продажу впав на 20 копійок до 38,00 гривень за долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 41,70 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 37,40 грн (37,60 – 25 квітня)
  • продаж – 38,00 грн (38,20 – 25 квітня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,90 грн (41,05 грн – 25 квітня),
  • продаж – 41,70 грн (41,85 – 25 квітня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,40 грн (8,40 – 25 квітня),
  • продаж – 8,90 грн (8,90 – 25 квітня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 26 квітня становить 40,2858 грн за євро (+0,0567 грн).

Нагадаємо, ситуація на валютному ринку погіршилася. Минулого тижня НБУ збільшив продаж доларів із резервів у 2,3 рази до 560 млн доларів.

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