Курс долара прискорив падіння: скільки коштує валюта в Україні 26 квітня

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 квітня 2023 року, курс долара у продажу впав на 20 копійок до 38,00 гривень за долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 41,70 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 37,40 грн (37,60 – 25 квітня)

продаж – 38,00 грн (38,20 – 25 квітня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,90 грн (41,05 грн – 25 квітня),

продаж – 41,70 грн (41,85 – 25 квітня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,40 грн (8,40 – 25 квітня),

продаж – 8,90 грн (8,90 – 25 квітня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 26 квітня становить 40,2858 грн за євро (+0,0567 грн).